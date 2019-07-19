بالصور.. مدير تعليم جازان يدشِّن فعاليات الملتقيات التعريفية ببرنامج الطفولة المبكرة

دشَّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، اليوم الخميس، فعاليات الملتقيات التعريفية التثقيفية ببرنامج الطفولة المبكرة‬ في مراكز ‫التدريب الصيفي‬، ومدارس ‫الفصل الصيفي‬ بمكاتب التعليم بالمنطقة.‬‬‬‬‬

وأكّد الدويري، لدى تدشينه الفعاليات بحضور عدد من الأطفال، حرص الإدارة على تفعيل خطط وزارة التعليم الاستراتيجية والتوسع فيها بما يخدم أبناء وبنات المنطقة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لهم.

وأضاف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، أنَّ الإدارة بصدد افتتاح العديد من المقرات للطفولة المبكرة والتي جهّزت بأحدث التجهيزات التي تضمن الاستفادة القصوى منها، مقدمًا الشكر لجميع اللجان المشرفة على تنفيذ الفعاليات.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، أنَّ هذه الفعاليات تسهم في تعريف منسوبي التعليم والأسر بمرحلة الطفولة المبكرة وأهدافها وآلياتها وفي رفع نسبة الالتحاق بها وتسلط الضوء على جهود الإدارة في ذلك، مثمنة جهود إدارة رياض الأطفال وجميع المشاركين في تنفيذها من الإدارات المساندة.

وبيّنت مديرة إدارة رياض الأطفال آمال أبوطالب، أنَّ الفعاليات ستقام في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة وستتضمن ورش عمل ومحاضرات وندوات ودورات تدريبية تستهدف المجتمع التعليمي والمحلي، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم العديد من المنشورات والمطويات والنشرات التعريفية بمرحلة الطفولة المبكرة، فضلًا عن تقديم الخدمات الاستشارية والإجابة عن جميع استفسارات الحاضرات للفعاليات، مقدمة الشكر للمدير العام للتعليم ولمساعدته للشؤون التعليمية ولجميع الإدارات والمكاتب المساندة في تنفيذ الفعاليات.

