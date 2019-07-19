إصابات بحادث مروري على طريق مكة – جدة

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن وقوع حادث مروري على طريق “مكة المكرمة – جدة” السريع مما أدّى إلى إعاقة الحركة المرورية مساء أمس الخميس.

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وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الحادث نتج عنه إعاقة الحركة المرورية وعدة إصابات.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، إلى أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.