، قريب غريق شلالات نياجرا لـ"الخليج 365": نقل جثمان الفقيد إلى السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيُصلَّى عليه في الحرم المكي بمشيئة الله

أكد ماجد عداوي قريب المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي فقد في شلالات نياجرا الأمريكية أنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادمًا من أمريكا إلى جدة صباح اليوم الجمعة، وسيتم الصلاة عليه في الحرم المكي بمشيئة الله.

وتفصيلاً؛ قال العداوي: اليوم يصل الجثمان إلى جدة وسنحاول اللاحاق بصلاة الجمعة في الحرم المكي للصلاة على الفقيد تنفيذًا لوصيته وإن لم نتمكن ستتم الصلاة عليه في فرض آخر وقد يكون عصرًا.

وسبق أن أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث قاسم عداوي "مفقود شلالات نياجرا"، أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي وتم نقله من كندا إلى نيويورك ومنها غادر باتجاه السعودية.

يُذكر أن القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.