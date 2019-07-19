علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اليوم (الخميس) لتعامل أخصائي أشعة مع ممرضة بطريقة وُصفت بالمهينة في مستشفى محايل عسير العام.
وقال الوزير إن الوزارة سوف تتعامل بحزم مع أي إساءة لأي ممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض، داعياً كل من يرصد ملاحظة بالإبلاغ على رقم ٩٣٧. وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقاً عاجلاً في الفيديو الذي أظهر أخصائي أشعة في مستشفى محايل وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له، إضافة إلى انفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يعلق على ما حدث في فيديو الممرضة وأخصائي أشعة مستشفى محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.