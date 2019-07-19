بلدية خميس مشيط تكثّف حملاتها على الأسواق لضبط المخالفين

شنّت بلدية خميس مشيط، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف كمية من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أنَّ البلدية قامت خلال الأسبوع الحالي، وعبر «حملة الرقابة البلدية»، بالمرور على 318 محلًا، وتمَّ تحرير 128 مخالفة، فيما تمّ إنذار 57 محلًا، وإغلاق 53 آخر .

وِأشار القرني إلى أنَّ الحملات أسفرت أيضًا عن مصادرة وإتلاف 7.839 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و44 لتر زيوت معاد استخدامها، مؤكدًا أنه تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال تلك المخالفات، لضمان سلامة المواد الغذائية حتى وصولها للمستهلك، وأنه لا تهاون مطلقًا مع كل ما يمس صحة وسلامة المواطنين.