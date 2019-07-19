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أكثروا من هذا العمل ليلة الجمعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الشيخ الدكتور عائض القرني بالإكثار من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الشيخ عائض القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إكثارك من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على نبيك وحبيبك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يُذهب عنك الهموم والغموم، ويُطهرك من العيوب والذنوب ويُقرّبك منه مجلساً يوم القيامة، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون”.
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