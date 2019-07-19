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2019-07-19 أكثروا من هذا العمل ليلة الجمعة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نصح الشيخ الدكتور عائض القرني بالإكثار من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عائض القرني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إكثارك من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة على نبيك وحبيبك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يُذهب عنك الهموم والغموم، ويُطهرك من العيوب والذنوب ويُقرّبك منه مجلساً يوم القيامة، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون”.









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