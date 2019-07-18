السعودية اليوم / الأسطول الخامس الأميركي يعلن البحث عن بحّار أميركي مفقود في بحر العرب



واشنطن 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنّ عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحّار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.

وأصدر الأسطول اليوم بياناً جاء فيه أن سفينتين أميركيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أنّ البحّار الذي لم يعلن اسمه وفقاً للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس.

وقال مسؤولون أميركيون: إنّ حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

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22:11ت م

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