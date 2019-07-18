«التحالف» يعلن إحباط محاولة حوثية لاستهداف قارب مدني في البحر الأحمر

أكد الفريق الركن فهد بن تركي، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إيقاف محاولة الميليشيا الحوثية مؤخرًا استهداف قارب مدني في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الانقلابيين أنكروا الأمر.

وأوضح قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصريحات لقناة العربية، أنَّ التحالف أظهر الأدلة وصور القارب المسير الذي استخدموه، مشيرًا إلى أنَّ جميع هجماتهم تستهدف الملاحة المدنية إما عن طريق الصواريخ أو القوارب المسيرة أو الألغام البحرية، والتي كشفنا أكثر من 150 منها حتى الآن.

وقبل يومين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيَّرتين في الأجواء اليمنية، كانتا في طريقهما إلى جازان.

وأوضح التحالف أنَّ الطائرتين المسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.