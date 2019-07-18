محافظ الحديدة يثمِّن دور عيادات «إغاثي الملك سلمان» في تحسين الوضع الصحي

زار محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم الخميس، العيادات الصحية التغذوية المتنقلة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة المموَّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وثمَّن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به العيادات الصحية في تحسين الوضع الصحي لسكان الساحل الغربي بشكل عام ومخيمات النازحين بمديرية الخوخة بشكل خاص.
وأكَّد خلال زيارته عيادات المركز بمخيم الجابري أن تواجد مثل هذا المشروع الصحي في المخيم سينعكس إيجابًا على الحالة الصحية للمواطن اليمني النازح الذين تعرضوا للأذى من قبل الميليشيات الانقلابية التي أذعنت في إيذاء أبناء المحافظة.
واستمع الدكتور الحسن علي طاهر من مدير مشروع العيادات التغذوية مصطفى فقيرة لشرح عن الجهود التي يقدمها المركز وعياداته التي يستفيد منها ما يقارب من 300 إلى 500 مستفيد.
كما اطلع المحافظ على النشاط الإنتاجي في المشغل النسوي بالخوخة الذي يدرّب 100 امرأه على الخياطة والحياكة بهدف إدامجهن في المجتمع ليصبحن قادرات على مواجهة الحياة وتحسين مستواهن المعيشي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة يثمِّن دور عيادات «إغاثي الملك سلمان» في تحسين الوضع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.