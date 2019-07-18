تفاصيل حفلة فرقة bts ” بي تي إس ” الكورية في السعودية 2019

ينتظر الكثيرون إقامة حفل فرقة “BTS بي تي إس ” الكورية المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض في إستاد الملك فهد الدولي،وذلك ضمن فاعليات “موسم الرياض”، الذي من المقرر أن يستمر حتي 15 ديسمبر 2019 م، ومن المقرر أن تقام الحفل فى الحادي عشر من شهر أكتوبر 2019 م، ومن المعروف ان فرقة “بي تي إس” الكورية تقدم موسيقي البوب الي يعشها الجماهير العربية، وتسعي لتقديم العديد من الحفلات في الشرق الأوسط .

يمكنكم الاطلاع على حفلات فرقة “BTS بي تي إس ” ، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للفرقة عبر هذا الرابط، ،ولكن إلى الان لم يتم الإعلان عن طريقة الحجز للحفلة التي ستقام فى المملكة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحفلة وأسعار التذاكر، وطرق الحصول عليها في وقت قريب، وفور الاعلان عن التفاصيل سنوافيكم بها .

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حفل bts في الرياض

تقوم فرقة بجولة bts حول العالم تحمل إسم “لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف”، هي أول فرقة كورية تم إختيارها لتفوز بجوائز “جرامي”، وقد حطمت الأرقام القياسية حيث بلغت مبالغ الحفلات أكثر من خمسين مليون دولار أمريكي خلال شهر فقط، من خلال هاشتاج “UAEwantsBTS ” ، من خلال موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، الذي حقق أكثر من 12 ألف مشاركة، وقد قدمت الفرقة حفلا في العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2016، وتعتبر الفرقة من انجح الفرق التي حققت نجاحا كبير في منطقة الشرق الاوسط، حيث حصدت على موقع “أنغامي” أكثر من 25 مليون عملية إستماع.

وفى عام 2018، وحل ألبومان للفرقة على المركز الاول في قائمة “بيلبورد” ضمن أفضل 200 ألبوم، وانتجت فيلم سينمائي سجل أعلى إيرادات، وإنفردت بصورة كاملة على غلاف مجلة “تايم” الأمريكية” ، الفرقة مكونة من سبعه افراد، وتم إنشاءها في عام 2013 .