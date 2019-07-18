قياس الخدمات الإلكترونية qiyas استعلام نتائج القدرات المعرفية 1440

ننشر رابط قياس الخدمات الإلكترونية qiyas الرسمي للاستعلام عن نتائج اختبار القدرات المعرفية التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها وإتاحتها عبر موقع قياس بالهوية الوطنية فقط اليوم الخميس بتاريخ 15 ذو القعدة 1440 الموافق لتاريخ 18 يوليو 2019م، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي من جانب المركز الوطني للقياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قياس تويتر.

حيث يتيح موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas إمكانية استعلام قياس القدرات المعرفية برقم السجل المدني الآن لكافة المتقدمين لأداء اختبارات قياس التي استمرت على مدار خمسة أيام في عدد 65 مقراً تابعاً للمركز في كافة أرجاء ومناطق المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم الإطلاع على نتائج قياس بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني من خلال اتباع رابط قياس المباشر المرفق بالمقال.

قياس الخدمات الإلكترونية qiyas

يعتبر اختبار القدرات المعرفية أحد أهم الوسائل التي من خلالها يستطيع الفرد التعلم واكتساب المعرفة ومن ثم استخدامها واستغلالها في حل كافة المشكلات التي تواجهه في البيئة التي يعيش فيها، إلى جانب التكيف مع الظروف المحيطة به والأحوال والشروط والمتطلبات لتلك البيئة، فهذا الاختبار يتيح إمكانية التنبؤ بمدى نجاح الموظف عند أداء المهام الوظيفية الموكلة إليه دون النظر إلى طبيعة الوظيفة التي ينتمي إليها.

ويتم استخدام اختبار قياس القدرات المعرفية كمعيار من المعايير والأدوات التي يتم استخدامها من قبل وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عند إجراء المفاضلة على الوظائف المعلنة من خلالها باستثناء الوظائف الصحية والوظائف التعليمية، وكان قد أعلن المركز الوطني للقياس بشكلٍ رسمي، أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية اليوم الخميس، ومن يرغب في دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas المباشر الرسمي يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (e-services.qiyas.sa).

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ويجب العلم بأن اختبار قياس القدرات المعرفية يحتوي على أربعة قدرات رئيسية وهي (القدرة اللفظية، القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، القدرة المكانية)، ولا يعتمد اختبار القدرات المعرفية بصورة مباشرة على مقررات دراسية يتم تحديدها من قبل المركز الوطني للقياس، ولكن يتم الاعتماد على الحصيلة الثقافية والتجارب العملية في الحياة، ويتم الاستعلام حالياً عن نتائج قياس بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني وكلمة المرور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.