دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الشرطة المصرية تحبط عملية إرهابية في موقف سيارات بشمال سيناء

أحبطت قوات الأمن المصرية، اليوم الخميس، هجومًا إرهابيًّا داخل موقف لسيارات الأجرة بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وأوضح مصدر أمني أن مجند شرطة أصيب من جراء تفجير انتحاري نفسه قرب مدرعة للشرطة داخل موقف سيارات الأجرة بمدينة الشيخ زويد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف المصدر أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى موقف السيارات الذي تم إغلاقه، موضحًا أنه جارٍ تمشيط منطقة الموقف وما حولها بعد وصول تعزيزات كبيرة إلى مدينة الشيخ زويد، مشيرًا إلى إغلاق الطريق الدولي (رفح-الشيخ زويد).

من جانبه، أوضح شاهد عيان للوكالة الألمانية، أن الانتحاري شاب في العقد الثاني من عمره وأبيض البشرة ، مضيفًا أنه تم نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش العسكري بعد وصول سيارات الإسعاف على الفور.

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بدوره، أوضح موقع «روسيا اليوم» نقلًا عن مراسله في العريش، أن الانتحاري فجر نفسه في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد، بعد أن حاصرته قوات الشرطة، دون أن يسفر الحادث عن سقوط قتلى من رجال الأمن.

وأضافت مصادر أن العملية الإرهابية تم اكتشافها وإحباطها نتيجة بلاغ لقوات الأمن من قبل مدنيين، عن الاشتباه بالانتحاري؛ ما أجبره على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه عقب محاصرته.

من جانبها، ذكرت وكالة «رويترز» أن التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل شخصين أحدهما رجل أمن، وإصابة ثلاثة مجندين.