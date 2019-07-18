فيديو.. العجلان: أردوغان وراء استهداف السعوديين في تركيا

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنفلتة وتصريحات المسؤولين في نظامه هي مَن شجع على استهداف السعوديين في تركيا.

وقال العجلان في مداخلة له مع نشرة الرابعة على قناة العربية إن التصريحات العدائية تجاه المملكة كانت إشارة الانطلاق لموجة منظمة من استهداف المواطنين.

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وتابع العجلان أن الاستهداف لم يتمثل فقط في المشاكل التي تواجه رجال الأعمال فيما يخصّ العقود وغيرها بل طال فئات أخرى من الشعب السعودي الذين فكروا في زيارة تركيا لغرض السياحة.

وأشار إلى وجود اعتداءات مُوثّقة على شباب سعوديين في مطار إسطنبول ما يعني أن الجهات الرسمية تغضّ الطرف عمداً عن الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين.