، على طريقة القط الروسي.. تمساحان مصريان يتوقعان بطل أمم أفريقيا ،

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على طريقة أخطبوط كأس العالم وقط روسيا 2018 توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.
وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن اليوم السابع فقد تم وضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.
ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة المصرية فقد اختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ 32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.
يذكر أن المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.— اليوم السابع (@youm7)
فيديو.. التمساحان عبلة وسامى يختاران الفائز بـ #كاس_امم_افريقيا#امم_افريقيا_2019#كاس_الامم_الافريقيه#CAN2019EGYPT pic.twitter.com/2OSqn4m9dy— اليوم السابع (@youm7) July 18, 2019
على طريقة القط الروسي.. تمساحان مصريان يتوقعان بطل أمم أفريقياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18
على طريقة أخطبوط كأس العالم وقط روسيا 2018 توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.
وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن اليوم السابع فقد تم وضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.
ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة المصرية فقد اختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ 32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.
يذكر أن المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
فيديو.. التمساحان عبلة وسامى يختاران الفائز بـ #كاس_امم_افريقيا#امم_افريقيا_2019#كاس_الامم_الافريقيه#CAN2019EGYPT pic.twitter.com/2OSqn4m9dy— اليوم السابع (@youm7) July 18, 2019
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
06:08 PM
المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة
على طريقة أخطبوط كأس العالم وقط روسيا 2018 توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.
وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن اليوم السابع فقد تم وضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.
ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة المصرية فقد اختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ 32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.
يذكر أن المباراة النهائية ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدًا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.— اليوم السابع (@youm7)
فيديو.. التمساحان عبلة وسامى يختاران الفائز بـ #كاس_امم_افريقيا#امم_افريقيا_2019#كاس_الامم_الافريقيه#CAN2019EGYPT pic.twitter.com/2OSqn4m9dy— اليوم السابع (@youm7) July 18, 2019
، على طريقة القط الروسي.. تمساحان مصريان يتوقعان بطل أمم أفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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