أبل تمنح مستخدمي أيفون ميزة استثنائية

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

عالجت شركة أبل بعض المشكلات التي لطالما أغضبت مستخدمي هواتف أيفون في العديد من البلدان على مستوى العالم، وذلك من خلال نظام تحديث التشغيل iOS.

وحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن تحديث iOS الجديد يحتوي على ميزة جديدة تجعل بطارية الهاتف تدوم لفترة أطول، وذلك بعد أن اعترفت الشركة التكنولوجيا العملاقة بأن بطاريات أيفون تفقد قدراتها على إبقاء الشحن مع مرور الوقت.

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واستطاعت الشركة الأمريكية من تطوير بعض التقنيات الجديدة في النسخة الأحدث من نظام التشغيل الشهيرـ أهمها ميزة تدعى “Optimized Battery Charging”، والتي تعمل إلى حد كبير على حل تلك المشكلة.

وأوضحت شركة أبل أن هناك خياراً جديداً يساعد على إبطاء معدل شيخوخة البطارية عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه جهاز الأيفون مشحونًا بالكامل.

وأشارت إلى أن التحديث الجديد يستخدم خصائص تمكنه من فهم روتين الشحن اليومي الخاص بمستخدم الهاتف، وذلك حتى يتمكن من تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية بكامل شحنها.