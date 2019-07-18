حبل الكذب قصير يا #اردوغان

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. *حبل الكذب قصير عند أردوغان* في ٢٠١٧ يؤكد بأن الانقلابيين دخلوا عليه في الطائرة ولكنهم لم يجدوه وشبه نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه Advertisements في ٢٠١٨ ذكر رواية تختلف تماماً وقال بأن الانقلابيين بحثوا عنه في الطائرة والمطار ولكنهم لم يجدوه! “روايتين متناقضتين تثبت أن انقلاب ٢٠١٦ مجرد *مسرحية هزلية سوداء* في تاريخ تركيا”.





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