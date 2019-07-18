محطات وقود لا تُوفر الدفع الإلكتروني!

شكا مواطنون من أن بعض محطات الوقود لا تطبق قرار توفير خدمة “مدى” للدفع الإلكتروني. وقال مواطنون إن اليوم الخميس يكمل 5 أيام من تاريخ القرار الذي تم تطبيقه الأحد الماضي، حيث لا تُفعل بعض المحطات ومنها في حفر الباطن هذا القرار ولا توجد لديها صرافة للسحب. وردت وزارة التجارة والاستثمار على الشكاوى بالقول إنه يجب رفع البلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق كامل تفاصيل الشكوى على الرابط هنا

في سياق آخر، جددت التجارة التأكيد على أن الإبلاغ عن حالات الغش التجاري يمنح المُبلغ مكافأة قدرها ٢٥٪ من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، كما أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أن ديوان المظالم هو جهة الاختصاص بدعاوى المطالبة بالتعويض.