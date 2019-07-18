بالصور.. مرور تبوك يقبض على «قائدة مركبة» ويوضح السبب

تمكن مرور منطقة تبوك، اليوم الخميس، من القبض على قائدة مركبة بعدما سارت عكس اتجاه السير في أحد الطرق بالمخالفة لنظام المرور.

وأوضح المرور السعودي أن مرور منطقة تبوك قبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، مشيرًا إلى أنه سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد.

وأوضح مرور الرياض أنه سيحال السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.