السعودية اليوم/ "الأرصاد" سحب رعدية على محافظة وادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بعد مشيئة الله- اليوم، تنبيهاً عن وجود سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، وتشمل محافظة وادي الفرع , ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

// انتهى //

13:38ت م

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