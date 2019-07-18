2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار مواطن بشأن هل الأيتام لهم منحة من الإسكان ويمكنهم الحصول على الدعم من الوزارة؟

وردت وزارة الإسكان عبر العناية بالمستفيدين أن مَن يكون مطابقاً للشروط سيتم دعمه، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة يمكنه زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا

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وبالنسبة إلى المستندات التي يستوجب على المتقدم على برنامج إسكان تقديمها، فأبرزها إقرار الإعالة (في حالة المتقدم امرأة أو اليتامى) وشهادة وفاة الأم في حالة اليتامى، والتعريف بالراتب، والسجل المدني للعائلة.

في سياق آخر، أوضحت الإسكان أنه في حال تم تخصيص منتج أرض يعطى المستفيد مهلة ستة أشهر لاستخراج رخصة بناء وسنة لبدء البناء وثلاث سنوات لاكتمال البناء، ولا يمتلك الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة إتمام البناء، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.