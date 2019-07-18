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ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على قائد شاحنة البلدية الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.
وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد توعدت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبة المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.
ووثق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة؛ بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.
وكتب المواطن: "بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تُعرّض أرواح الناس للتهلكة".
وقالت "الأمانة" في ردها: "شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، ونَسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:43 PM
كانت الأمانة قد تَوَعّدته.. ستطبق بحقه العقوبات المقررة في النظام"المرور" يُطيح بسائق شاحنة بلدية مكة الذي عاكس اتجاه السير
ألقى مرور العاصمة المقدسة، القبض على قائد شاحنة البلدية الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير.
وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور العاصمة المقدسة يقبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها بعكس اتجاه السير، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد توعدت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبة المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.
ووثق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة؛ بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.
وكتب المواطن: "بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تُعرّض أرواح الناس للتهلكة".
وقالت "الأمانة" في ردها: "شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، ونَسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".
، "المرور" يُطيح بسائق شاحنة بلدية مكة الذي عاكس اتجاه السير ،
المصدر : الخليج 365
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