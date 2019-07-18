، "أعمال للتنمية الأسرية" تقدم دورات وورش عمل لأكثر من 200 مستفيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتطوير مهارات الشباب والفتيات ليكونوا أحد ركائز التنمية

تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تعمل على تحويل الفرد من مستهلك إلى شخص منتج قادر على الاعتماد على ذاته؛ نظّمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، مجموعة من الدورات وورش العمل.

وتهدف الجمعية لتطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعميق دور مستفيدي الجمعية لكي يكونوا أحد ركائز التنمية، وخلق فرص حقيقية للعمل وتأسيس المشاريع وسد الاحتياجات ومواكبة برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وفي هذا السياق اختُتمت مؤخرًا في جمعية "أعمال" عددٌ من الدورات وورش العمل في برامج متنوعة لمستفيدي الجمعية؛ حيث أقيمت ورشة أسرار النجاح في بيئة العمل قدّمها محمد الغوينم، واشتملت الدورة على مبادئ العمل الإداري ووسائل التغلب على الفشل وكيفية مواجهة الصعوبات والتعامل مع المدير، والأسلوب الذي تعمل به، ومفاتيح النجاح، وأسباب النزاع الوظيفي، والتعامل معه، والتغلب عليه.

من جانب آخر، أقيمت ورشة تدريبية لمشاعل الطريفي بعنوان المهارات الأساسية للطبخ؛ حيث اشتملت على أساسيات ومهارات دقيقة في الطبخ.

ولحاجة المستفيدات المقبلات على الدراسة الجامعية، أقامت الجمعية ورشة في كيفية اختيار التخصص الجامعي للفتيات؛ حيث اشتملت الورشة على التعرف على الميول والمهارات والاهتمامات والاعتبارات الستة في اختيار التخصص والأنماط الشخصية لاختيار التخصص المناسب؛ قدّمتها نورة الدوسري.

وفي مجال آخر، قدّمت الجمعية ورشة عمل في الإنفوغرافك قدّمتها "أثير المبارك" في محاورها، بدأت بإطلاق التفكير البصري والإبداع وأنواع ومعايير ومراحل تنفيذ الإنفوغرافك الناجح، والطريقة الصحيحة لتصميمة لإخراجة الإخراج المطلوب للجمهور.

وأقيمت ورشة عمل أخرى بالتعاون مع مؤسسة "العنود الخيرية" في كيفية تحقيق الأهداف لرواد الأعمال لعبدالله القاسم، أوضح فيها كيف تخطط وتصوغ الأهداف للوصول إلى ما تطمح إليه، كما أقيمت ورشة عمل في مؤسسة العنود الخيرية للمدرب عزيز التوخي وعنوانها "بوصلة التفكير"، كما أقيمت في المؤسسة ورشة مهارات الإبداع في السكرتارية لغادة يوسف جمل الليل، واشتملت الورشة على كيفية تنظيم الوقت وكيفية الاستفادة من المهارات في العمل.

واختُتمت الوِرَش التدريبية بورشتين في فن الكروشيه، قدّمتها هدى بابلي، وورشة بناء شخصية الطفل قدّمتها نورة الصيخان.

وبلغ إجمالي عدد المتدربين 217 متدربًا ومتدربة، وتم قياس فاعلية التدريب من خلال متابعة أداء المتدربين واستطلاع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ لتقويم وتوجيه أدائهم وتصحيح مسارهم إضافة إلى الحصول على تغذية راجعة حول برامج الدورة، ومدى استمرارية الحاجة إليها وقابليتها للتطبيق في واقع عمل المتدربين، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومن ثم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديل أو الحذف أو الإضافة.

من جهته نوّه المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة؛ لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

وأضاف "القشعمي": قامت الجمعية -بفضل الله- بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات، وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم وفق تخصصاتهم؛ حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات. وحث الشركات من باب المسؤولية الاجتماعية على دعم مثل هذه البرامج؛ مقدمًا الشكر لكل مَن ساهم وشارك وتطوع في إنجاح هذه الدورات.