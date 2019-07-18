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توقيع مشروع حدائق الملك عبدالله و30 شهرًا للتنفيذ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، صباح اليوم الخميس، أنه إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم التوقيع اليوم على عقد استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله الذي يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة.
وبحسب بيان الوزارة، وجه الملك سلمان باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بالرياض، بوصفه مشروعًا واحدًا متكاملًا دون تجزئته إلى مراحل وذلك بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة المشروع إلى مساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته.
وصرح أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، بأن الأمانة طرحت المشروع في منافسة، وتمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه، بتكلفة إجمالية قدرها 1602966235 ريالًا، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرًا.
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