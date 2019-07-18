، شاهد.. سيارة بلدية تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة و"الأمانة" و"المرور" يتوعدان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبلغ عن قائدها مواطن ووثّق الموقفَ بفيديو ثم أبلغ "تويتريًّا" فكان التجاوب سريعًا

توعّدت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أحد قائدي المركبات المخصصة للنفايات التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.

ووثّق مواطن -عبر مقطع فيديو- إحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تعكس شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، بالتحديد خلف مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم.

وكتب المواطن: "‏بلاغ للمرور، بلاغ لأمانة العاصمة المقدسة، سيارة البلدية تعكس خط شارع رئيسي اليوم 7:15 صباحًا.. الشارع خلف مدينة الملك عبدالله الطبية.. بكل استهتار تعرض أرواح الناس إلى التهلكة".

وقالت "الأمانة" في ردها: "‏‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتمّ اتخاذ الإجراء اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت"؛ فيما ردّت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلةً: "‏‎‎‎مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة".