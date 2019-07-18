، لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية؟.. "المسند" يجيب ،

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أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن سبب ارتفاع الحرارة في الليالي الغائمة أكثرَ من الصافية، هو عكسُ السحب لموجات الحرارة.
وقال "المسند" في رده على سؤال طرحه: لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية عبر "تويتر": إن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهارًا بواسطة الإشعاع الشمسي، ثم يقوم سطح الأرض بإشعاع الحرارة عبر موجات حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي؛ فإذا كان هناك غيوم فإنها تعيقها عن المرور إلى الفضاء، ومن ثم تعكس السحب الموجات الحرارية.
وأضاف: لتردها مرة ثانية إلى الأرض؛ فترتفع درجة الحرارة السطحية في تلك الليالي، وهذا يشبه عمل البيوت المحمية الزراعية.
لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية؟.. "المسند" يجيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن سبب ارتفاع الحرارة في الليالي الغائمة أكثرَ من الصافية، هو عكسُ السحب لموجات الحرارة.
وقال "المسند" في رده على سؤال طرحه: لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية عبر "تويتر": إن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهارًا بواسطة الإشعاع الشمسي، ثم يقوم سطح الأرض بإشعاع الحرارة عبر موجات حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي؛ فإذا كان هناك غيوم فإنها تعيقها عن المرور إلى الفضاء، ومن ثم تعكس السحب الموجات الحرارية.
وأضاف: لتردها مرة ثانية إلى الأرض؛ فترتفع درجة الحرارة السطحية في تلك الليالي، وهذا يشبه عمل البيوت المحمية الزراعية.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:29 AM
أستاذ المناخ أكد أن عملها يشبه عمل البيوت المحمية الزراعية
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن سبب ارتفاع الحرارة في الليالي الغائمة أكثرَ من الصافية، هو عكسُ السحب لموجات الحرارة.
وقال "المسند" في رده على سؤال طرحه: لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية عبر "تويتر": إن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهارًا بواسطة الإشعاع الشمسي، ثم يقوم سطح الأرض بإشعاع الحرارة عبر موجات حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي؛ فإذا كان هناك غيوم فإنها تعيقها عن المرور إلى الفضاء، ومن ثم تعكس السحب الموجات الحرارية.
وأضاف: لتردها مرة ثانية إلى الأرض؛ فترتفع درجة الحرارة السطحية في تلك الليالي، وهذا يشبه عمل البيوت المحمية الزراعية.
، لماذا الليالي الغائمة أشد حرًّا من الصافية؟.. "المسند" يجيب ،
المصدر : الخليج 365
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