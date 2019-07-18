قياس | نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440 “Qiyas ” برقم الهوية والاسم عبر المركز الوطني

أعلن أمس، المركز الوطني للقياس (قياس)، عن إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الفترة الأولى)، وذلك لكافة المتقدمين والمتقدمات على الاختبار في الفترة الماضية، من أجل التقديم على الوظائف المعلنة في الفترة الأخيرة من قبل الوزارات السعودية، حيث سوف يتم الكشف عن النتائج اليوم الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18-7-2019م.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق، عن اعتماد اختبار القدرة المعرفية كأحد المطالب الهامة من أجل الدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية لكافة الحاصلين على المؤهلات الجامعية، من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، مؤكده أنها سوف تطبق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م.

بينما تطبق وزارة الخدمة المدنية في الوقت الحالي، عدد من الاختبارات المعرفية من أجل إجراء المفاضلات الوظيفية، كما سوف يتم العمل على إضافة اختبار القدرة المعرفية للاختبارات، حرصاً منها على العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين.

Advertisements

الجدير بالذكر أن القدرة المعرفية العامة، هي جملة منوعة من الإمكانات والقدرات المعرفية والتي يمتلكها الفرد، من أجل إدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث مع إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

نتائج اختبار القدرات المعرفية 1440

كما أوضح المركز الوطني للقياس، عبر موقعه أنه يمكن الحصول على النتائج من خلال موقع قياس الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن المسجل في الاختبار والذي تم عقده في الفترة الأخيرة عبر الموقع الرسمي للمركز.