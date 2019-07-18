EA تُطلق إصدار ما قبل ألفا لـ لعبتها Plants vs. Zombies 3 على أندرويد

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يبدو أن شركة تطوير الألعاب Electronic Arts تختبر حاليًا نسخة مفتوحة مسبوقة لمرحلة ما قبل ألفا التجريبية وذلك للإصدار الثالث من لعبتها الغنية عن التعريف Plants vs. Zombies 3.

بالتالي، سيكون هذا الإصدار والمتاح حاليًا على متجر قوقل بلاي محدود جدًا، ولا يوجد هناك أي معلومات عن المناطق التي يدعمها هذا الإصدار التجريبي.

وللأسف الشديد، ليس هناك أيضًا أي تفاصيل محيطة باللعبة، سوى وصف قليل مصاحب للعبة من على صفحتها على متجر قوقل بلاي.

بدوره أيضًا، أشارت الشركة بأن هذا الإصدار من لعبة Plants vs. Zombies3 إصدار مؤقت، بالتالي فهو لا يمثل المنتج النهائي.

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والغرض الأساسي من إطلاقه بمرحلة ما قبل الألفا، هو الحصول على تعقيبات وتعليقات من اللاعبين حول ميزات هذه اللعبة القتالية.

فيما يخص فكرة اللعبة، فهي تشبه إلى حد كبير الإصدار الأوّل والثاني، وعليك حماية منزلك من هجوم الزومبي عبر سحب وإسقاط النباتات المختلفة.

وبالطبع سيتضمّن هذا الإصدار بعض الترقيات الجديدة بالإضافة إلى رسومات وتأثيرات بصرية وصوتية جديدة.

أخيرًا، ستكون لعبة Plants vs. Zombies 3 متاحة للتنزيل على الهواتف الذكية مجّانًا، على أن تتضمن عمليات شراء داخلية كثيرة.

ونحن بدورنا، سنتابع الأمور عن كثب..، وفور إطلاقها للجميع سنكون في الموعد.

