، التعاون يحافظ على ساندرو مانويل حتى 2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي التعاون اليوم الأربعاء تجديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل لاعب الفريق الكروي الأول حتى 2022.



وكان اللاعب انضم للتعاون موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل في صيف 2017 إلى الفتح على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وشارك مانويل الموسم الماضي في تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين وتحقيق المركز الثالث بالدوري السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى أقامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات محاضرة للاعبي الفريق الأول بنادي التعاون بعنوان "التوعية عن المنشطات" شُرح من خلالها المواد المحظورة بالإضافة إلى آلية عمل اللجنة في الكشف عن المنشطات.