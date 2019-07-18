إمارة مكة تعلن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية للحجاج

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية للحجاج.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الإمارة، إنه بالتعاون بين مطار الملك عبدالعزيز، ولجنة السقاية والرفادة بـإمارة مكة، تم توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية للحجاج.

وفي سياق ذي صلة، تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، مساجد المشاعر المقدسة للاطلاع على جاهزيتها، فيما أشاد بما تحقق في هذه المشاريع من منجزات سوف تنعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم، كما تفقد الوزير، كافة الاستعدادات القائمة لإطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي «نمرة» و«الخيف» بالمشاعر المقدسة.

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وجاءت هذه الجولة، بغرض الاطلاع على جاهزية المشاعر المقدسة، وكذا مرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن، والوقوف على سير المشروعات التطويرية بمساجد المشاعر والمرافق التابعة لها؛ لتقديم أرقى الخدمات للحجاج كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، بما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة مجالات العمل الإسلامي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأت جولة الوزير، بتفقد مسجد «نمرة» بمشعر عرفات، ثم مسجد «المشعر» الحرام بمزدلفة، ومسجد «الخيف» بمشعر منى، ومقار التوعية الإسلامية بالحج، مطلعًا على ما جرى إنجازه من مشاريع التوسعة والترميمات التي أجريت في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب ما سيقدم لضيوف الرحمن من أعمال وبرامج تسهم في التيسير على الحجاج.

وخلال الجولة تفقد الوزير، كافة الاستعدادات القائمة لإطلاق أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي «نمرة» و«الخيف» بالمشاعر المقدسة، كما وقف الوزير على مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر والمواقيت ومساجد الحل بمكة المكرمة، ومشروع معالجة الهيكل الخرساني بمسجد «الخيف» بمنى، وآخر الاستعدادات لتجهيز كبائن التوعية الإسلامية بالحج في مساجد المشاعر ومشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية.