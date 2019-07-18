رياح مثيرة للغبار وغيوم على عدة مناطق بالسعودية.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون من شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كانت الهيئة العامة للأرصاد، أوضحت أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت كالتالي: الأحساء وداي الدواسر والخرج، وسجلت بها 44 درجة مئوية، ثم القصيم 43 درجة مئوية، ثم مكة 42 درجة مئوية.