- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تعرض أحد البوفيهات وإحدى المركبات الخاصة بإحدى الشركات للسرقة، مساء أمس الأربعاء، بحي الراقي بمحافظة خميس مشيط أثناء صلاة العشاء، وعثرت الجهات الأمنية بعدها على المركبة متوقفة في أحد الأماكن.
وأكدت مصادر "الخليج 365" تعرض أحد البوفيهات بحي الراقي للتهشيم والسرقة، فيما تعرضت مركبة في التوقيت نفسه للسرقة، وتربط الجهات الأمنية العلاقة بين الحادثين لحدوثها في توقيت متقارب.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت حادثة سرقة البوفيه، واتخذت الإجراءات المناسبة، فيما عثر رجال الأمن على سيارة الشركة المسروقة متوقفة في أحد الأماكن بخميس مشيط وهي قيد التشغيل، ولاذ اللص بالفرار.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:14 AM
عُثر على المركبة قيد التشغيل في أحد الأماكن بالمحافظة
تعرض أحد البوفيهات وإحدى المركبات الخاصة بإحدى الشركات للسرقة، مساء أمس الأربعاء، بحي الراقي بمحافظة خميس مشيط أثناء صلاة العشاء، وعثرت الجهات الأمنية بعدها على المركبة متوقفة في أحد الأماكن.
وأكدت مصادر "الخليج 365" تعرض أحد البوفيهات بحي الراقي للتهشيم والسرقة، فيما تعرضت مركبة في التوقيت نفسه للسرقة، وتربط الجهات الأمنية العلاقة بين الحادثين لحدوثها في توقيت متقارب.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت حادثة سرقة البوفيه، واتخذت الإجراءات المناسبة، فيما عثر رجال الأمن على سيارة الشركة المسروقة متوقفة في أحد الأماكن بخميس مشيط وهي قيد التشغيل، ولاذ اللص بالفرار.
، سرقة بوفيه وسيارة شركة في توقيت متقارب بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة بوفيه وسيارة شركة في توقيت متقارب بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.