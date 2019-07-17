السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يزور مهرجان صيف الشماسية 2019



الشماسية 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بالنقلات النوعية التي تشهدها بلادنا الغالية - ولله الحمد - في عدد من المجالات وفي جميع أرجاء الوطن.

ونوه سموه بما رآه وشاهده من نشاط وتفاعل خلال زيارته لمهرجان صيف الشماسية 2019 ، وإيجاد بنية أساسية ليقضي الزوار أوقاتً ممتعة في هذا المهرجان ، وتوفير فرص العمل للأسر المنتجة والشباب ، مباركاً لنفسه ولأهالي المحافظة على إقامة هذا المهرجان الجاذب لأهالي المنطقة عامة ، مناشداً سموه جميع أهالي محافظة الشماسية ورجال الأعمال بالتكاتف والتعاون والبذل، وأن يكون للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة الدور الكبير في إقامة مثل هذه المهرجانات والاحتفاليات ، لتصبح محافظتهم فاعلة ونشطة ومستمرة في إقامة المهرجانات والفعاليات ، لتواكب المحافظات الأخرى، ولتكون الشماسية شعلة نشاط لا تنطفئ ، شاكراً الجميع على إقامة هذا المهرجان ، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال زيارته مساء اليوم ، فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان صيف الشماسية ، الذي تنظمه بلدية الشماسية في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بالمحافظة.

وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم مقر المهرجان كان في استقباله وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي ، ووكيل أمين المنطقة المهندس عبدالعزيز السليم ، ورئيس بلدية الشماسية المهندس فيصل الفهيد ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.

وتجول سموه في أرجاء المهرجان مطلعاً على مايحتويه من مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز الأكلات الشعبية ، ومسرحاً ومساحة لألعاب الأطفال ، وخيمة لاستقبال ضيوف المهرجان ، وغيرها من الأركان اليومية المختلفة ، كما اطلع سموه على شرحٍ موجز عن فعاليات وبرامج محافظة الشماسية من خلال برنامج جودة الحياة 2030 ، والتركيز على تغيير نمط الحياة ، عبر عدد من المسارات

عقب ذلك كرم سموه العاملين وشركاء النجاح لمهرجان الشماسية ومنهم محافظ الشماسية ورئيس بلدية المحافظة ، والراعي الرسمي للمهرجان المحامي عبدالله بن علي الفوزان.

// انتهى //

00:29ت م

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الشماسية 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بالنقلات النوعية التي تشهدها بلادنا الغالية - ولله الحمد - في عدد من المجالات وفي جميع أرجاء الوطن.ونوه سموه بما رآه وشاهده من نشاط وتفاعل خلال زيارته لمهرجان صيف الشماسية 2019 ، وإيجاد بنية أساسية ليقضي الزوار أوقاتً ممتعة في هذا المهرجان ، وتوفير فرص العمل للأسر المنتجة والشباب ، مباركاً لنفسه ولأهالي المحافظة على إقامة هذا المهرجان الجاذب لأهالي المنطقة عامة ، مناشداً سموه جميع أهالي محافظة الشماسية ورجال الأعمال بالتكاتف والتعاون والبذل، وأن يكون للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة الدور الكبير في إقامة مثل هذه المهرجانات والاحتفاليات ، لتصبح محافظتهم فاعلة ونشطة ومستمرة في إقامة المهرجانات والفعاليات ، لتواكب المحافظات الأخرى، ولتكون الشماسية شعلة نشاط لا تنطفئ ، شاكراً الجميع على إقامة هذا المهرجان ، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.جاء ذلك في كلمة سموه خلال زيارته مساء اليوم ، فعاليات وبرامج وأنشطة مهرجان صيف الشماسية ، الذي تنظمه بلدية الشماسية في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بالمحافظة.وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم مقر المهرجان كان في استقباله وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي ، ووكيل أمين المنطقة المهندس عبدالعزيز السليم ، ورئيس بلدية الشماسية المهندس فيصل الفهيد ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.وتجول سموه في أرجاء المهرجان مطلعاً على مايحتويه من مساحات للأسر المنتجة لتحضير وتجهيز الأكلات الشعبية ، ومسرحاً ومساحة لألعاب الأطفال ، وخيمة لاستقبال ضيوف المهرجان ، وغيرها من الأركان اليومية المختلفة ، كما اطلع سموه على شرحٍ موجز عن فعاليات وبرامج محافظة الشماسية من خلال برنامج جودة الحياة 2030 ، والتركيز على تغيير نمط الحياة ، عبر عدد من المسارات الرياضة والثقافية والمشاركة الاجتماعية ، حيث شاركت أكثر من 50 أسرة منتجة في هذا المهرجان.عقب ذلك كرم سموه العاملين وشركاء النجاح لمهرجان الشماسية ومنهم محافظ الشماسية ورئيس بلدية المحافظة ، والراعي الرسمي للمهرجان المحامي عبدالله بن علي الفوزان.// انتهى //00:29ت م0255

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