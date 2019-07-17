هيئة الرياضة تكشف تفاصيل دعم الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم عن «استراتيجية دعم الأندية الرياضية « عبر مؤتمر صحفي، يفصح من خلاله عن الدعم الحكومي للأندية الرياضية قبل بداية الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

ولم تتضح الصورة بشأن إعلان الاستراتيجية الخاصة بالدعم المالي للأندية الرياضية، لكن مصادر ذهبت إلى الإشارة إلى أن الدعم الحكومي سيتضاعف في هذا الموسم، وسيشمل الألعاب المختلفة، فيما ستحصل أندية المحترفين على الدعم بطريقة متفرقة، بحيث تحصل على مبلغ مع بداية الموسم ويتجزأ المبلغ الآخر حسب المراكز في نهاية الموسم، كما كان معمولا به في فترة سابقة لأجل رفع روح التنافس بين الأندية.

وبدأ الدعم الحكومي للأندية الموسم الماضي، حين أعلنت هيئة الرياضة عن مكرمة ولي العهد في التكفل بسداد ديون الأندية السعودية الخارجية، وتقديم دعم مالي لكل الأندية بدرجاتها كافة بعد قرار الاستعانة بـ8 لاعبين أجانب في دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، وتكفل الهيئة بعقود عدد من اللاعبين الأجانب والمدربين في الموسم الماضي.