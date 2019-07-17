مدير الأمن العام يوجه قادة قوات الأمن بضمان سلامة الحجاج في أداء مناسكهم

اجتمع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء، بقادة قوات أمن الحج في مركز القيادة والسيطرة والتحكم، في إطار استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وبحث الاجتماع استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسكهم.

وأكد الفريق الحربي على أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وما توفره الدولة من إمكانات غير محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ونوه بأهمية الإشراف المباشر للقيادات على مراحل الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية، وحث رجال الأمن على التفاني لبذل ما يرضي الله عز وجل كل في مجاله وموقعه العملي.

وبيَّن أن نجاح تنفيذ خطط الحج يتطلب من الجميع بذل قصارى جهودهم للحفاظ على الارتقاء المستمر في مستوى تحقيق أهداف المهام الأمنية.

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وحث مدير الأمن العام الجميع على رفع وتيرة الإعداد للمرحلة القادمة التي يكتمل فيها وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعمل بوتيرة تتوحد فيها مجمل الجهود والخطط، وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

واستعرض خلال الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة التي روعي فيها استعراض المستجدات والخطط المستحدثة وسبل تنفيذها، فضلًا عن بحث الأنظمة التقنية الخاصة بالتحقق من حصول الحجاج على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين.

وشدد على أهمية منع وصول الحجاج غير النظامين للمشاعر، واستمرار ذلك بتفعيل دوريات المتابعة الميدانية واستمرار متابعة المخالفين لنظام الحج داخل المشاعر.

وكان مدير الأمن العام قد قام في وقت سابق اليوم بجولة ميدانية بمشعر منى واطلع على المشروعات الجديدة ومنها جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبد الله، وجسور ربط الربوة بوادي محسر، ونفق ربط طريق القادمين من مزدلفة عن طريق 406 بطريق 204 داخل مشعر منى.