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حقيقة إبطال مفعول قنبلة بجدة

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2019-07-17

حقيقة إبطال مفعول قنبلة بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: إن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد، ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

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وأضاف متحدث شرطة مكة، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.

وكانت أنباء قد ترددت عن إبطال مفعول قنبلة وُجدت داخل حقيبة في شارع قابل بحي البلد بمحافظة جدة، وهو ما ثبت عدم صحته.





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