تدشين نظام تتبع المركبات والمسعف الإلكتروني بالجوف

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الجوف

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، فرع الهيئة في منطقة الجوف، اليوم الأربعاء؛ وذلك للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة.

والتقى الدكتور القاسم بالأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حيث استعرض خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وكذلك استعدادات الهيئة في المنطقة لاستقبال موسم الحج، ودشن خلال اللقاء نظام تتبع المركبات ونظام المسعف الإلكتروني، حيث يعد من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًّا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، بالإضافة إلى أن البرنامج يعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، ومبادرة رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.

واجتمع القاسم بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الأستاذ فيصل بن حواس الشمري ومدراء الأقسام، واطلع على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة، والمراكز الإسعافية الحدودية واستعداداتها لاستقبال الحجاج، واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير، وأجرى جولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة.

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والتقى الدكتور القاسم خلال زيارته لمنطقة الجوف عددًا من الموطنين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة في المنطقة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الإسعافي.

وزار الدكتور القاسم مدينة الحجاج في أبو عجرم واطلع على كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج والخطة الإسعافية خلال موسم الحج، كما زار مركز إسعاف أبو عجرم؛ للاطلاع على كافة التجهيزات اللازمة التي يوفرها المركز وكذلك الخطة الإسعافية، وفي نهاية الزيارة تفقد القاسم مركز إسعاف دومة الجندل.