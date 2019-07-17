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أمير الشمالية يتابع حالة حاجة عراقية تعرضت لكسر وبتر

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2019-07-17

أمير الشمالية يتابع حالة حاجة عراقية تعرضت لكسر وبتر

متابعات الخليج 365 - الشمالية

تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، حالة حاجة عراقية تعرضت لكسر وبتر جزئي وتشوه في أحد أصابع اليد حتى خروجها بصحة جيدة.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية، عبر حسابها في “تويتر”، أن مستشفى جديدة عرعر كان قد استقبل الحاجة العراقية، وتم عمل تثبيت للكسر وتجميل للجرح، وقد خرجت الحاجة العراقية وهي بصحة جيدة، وأكملت الرحلة مع ضيوف الرحمن القادمين من دولة العراق الشقيق.

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وتأتي هذه الخدمات والاستعدادات الصحية ضمن خدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

 

 

 





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