شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عقدت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن لجنة الحج العليا في منطقة الجوف اجتماعاً برئاسة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان في صالة الاجتماعات بمكتب وكيل الإمارة اليوم (الأربعاء)، بحضور الأعضاء من الجهات الحكومية.

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وقال المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، إن الاجتماع أكد على توجيهات أمير المنطقة ونائبه بتوفير كل مستلزمات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة ووجودهم بمدينة الحجاج في أبو عجرم، وذلك ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسخير كل الإمكانات لخدمة قاصدي الحرمين من الحجاج والمعتمرين.

ولفت النظر إلى أن مهمة اللجنة هي متابعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الحجاج، حيث تم استعراض جهود الجهات الحكومية في مدينة الحجاج بأبو عَجرَم ممثلة في أمانة المنطقة، والدفاع المدني، والشؤون الإسلامية، وشرطة المنطقة، والشؤون الصحية.

وأضاف الحموان أن الاجتماع أوصى باستمرار تلك الجهود والمتابعة لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها لحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ويعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله.