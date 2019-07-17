تقاطع الدائري الداخلي بالأحساء يدخل حيز الخدمة مطلع 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

سيكون مشروع استكمال إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الملك فهد «طريق الظهران» بمحاذاة المؤسسة العامة للري، في حيز الخدمة مطلع العام المقبل 2020.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أنه سيتم في هذه الفترة صب الخرسانة لسقف النفق، حيث يتزامن مع أعمال تصريف السيول والأمطار للمشروع، مشيرا إلى أن خطوات الإنجاز تسير بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة.

وأعرب خلال جولته التفقدية للمشروع أمس عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لدعمه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي، تماشيا مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في كل المجالات، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات الوزارة عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة في برنامج التحول الوطني 2020.