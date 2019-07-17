السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ، اشتبه بحقيبتين يدويتين ملقيتين بجوار أحد المحلات التجارية.
وأضاف ضمن بيان أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أن الحقيبتان فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة: التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد وعدم تشكيلهما أي خطر على السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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