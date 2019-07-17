شرطة مكة: التحقق من سلامة حقيبتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية بحي البلد وعدم تشكيلهما أي خطر على السلامة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد ظهر اليوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ، اشتبه بحقيبتين يدويتين ملقيتين بجوار أحد المحلات التجارية.

وأضاف ضمن بيان أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أن الحقيبتان فارغتان ولا تشكلان أي خطر على السلامة العامة.