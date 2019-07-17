7 آلاف ساعة تدريب تمنح 500 سيدة في القصيم رخص القيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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منحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بالتعاون مع إدارة المرور بمنطقة القصيم، رخص قيادة لنحو 500 متدربة بعد خضوعهن لـ7 آلاف ساعة تدريب عملي على القيادة واجتيازهن الاختبارات النظرية والعملية بنجاح.
وأوضح المدير التنفيذي لمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة الدكتور ماجد العنزي، أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية، ومضاعفة أعداد المتدربات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تدريب وتأهيل 20 مدربة سعودية التحقن بالمدرسة أخيرا، كما أنها الآن في طور تدريب وتأهيل دفعة جديدة من المدربات السعوديات للالتحاق بالمدرسة، وأن المدرسة تحظى بمدربات سعوديات على كفاءة عالية.
وبين أن الأرقام التي تضمنها التقرير مبشرة ولله الحمد، حيث بلغت نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من 90% من المتدربات، وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة 50%، حيث من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد على 500 متدربة على رخص قيادة خلال الشهرين المقبلين، مؤكدا أن المدرسة بتوجيه ودعم من مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود تعمل باستمرار على زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمات خلال فترة قصيرة. وقدمت المدرسة حرصا منها وتماشيا مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع اختبارات مجانية للمتقدمات لتحديد مستوى القيادة لهن.
ساعات التدريب التي خضعت لها المتدربات:
- 2,900 ساعة تدريب نظري
- 600 ساعة تدريبية على أجهزة المحاكاة
- 7,000 ساعة تدريب عملي
- 11,500 ساعة تدريبية نفذتها المدرسة
- برنامج 6 ساعات ويمكنها من الحصول على الرخصة خلال 3 أيام تدريب
- برنامج 30 ساعة ويتطلب خضوعهن للتدريب لمدة 12 يوما للحصول على الرخصة.
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