، "بلدية القريات" تنهي استعدادها لـ "مهرجان كاف السياحي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق فعالياته الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام

أنهت بلدية محافظة القريات من استعداداتها في التجهيز لحفل "مهرجان كاف السياحي لعام 1440هـ" والمقرر انطلاق فعالياته بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 18 من ذي القعدة ولمدة خمسة أيام.

صرّح المهندس "سميحان الشمري" رئيس بلدية محافظة القريات الرئيس التنفيذي للمهرجان بأن الأعمال المنفذة شملت تجهيز مقر الحفل، وصيانة المباني وتركيب الإنارة، وإعادة تأهيل الأرصفة ودورات المياه، وأعمال سفلتة لساحة الموقع، وتهيئة الخدمات المساندة.

وأوضح "الشمري" أن هذا المهرجان والذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع إمارة القريات وهيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ولجنة التنمية السياحية بالقريات والغرفة التجارية بالقريات، يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية، وبخاصة برامج الأطفال والألعاب والمسرح والفنون الثقافية والشعرية وغيرها من النشاطات، التي صممت لتتناسب مع كل أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة طيلة أيام المهرجان، متمنيًا أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي القريات بإذن الله.

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