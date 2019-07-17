رابط الإستعلام عن موعد صرف المقطوعة برقم السجل والطلب شهر ذو القعدة 1440 هـ |موقع وزارة العمل...

يبحث الألاف من الراغبين في الحصول على مساعدة مالية من الحكومة بالمملكة العربية السعودية،عن تفاصيل المساعدة المقطوعة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية،ضمن برنامج الضمان الإجتماعي لهذا العام 1440 هجريةـ، في إطار الرؤية الإقتصادية الجديدة التي أقرتها وفق خطة التنمية 2030.
وتهدف من خلال هذه المساعدة أن تقدم الحكومة السعودية يد العون إلى الأسر أصحاب الدخول الضعيفة لمساعدتهم على تلبية إحتياجاتهم ومواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار.
الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة بالسعودية:
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،إن هذه المساعدة المقطوعة تضعها الحكومة لفئات معينة من المواطنين التي تجدهم يستحقون المساعدة المالية، وحددتها كالتالي : الأسر محدودة الدخل فقط، وحالات العجز المؤقت،وللأرامل والأيتام،وللنساء المطلقات،وأسر السجناء،والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.
شروط تقديم المساعدة المقطوعة:
ووضعت الحكومة السعودية عدة شروط لتقديم المساعدة المقطوعة، وهي كالتالي: أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل عمره عن 19 عاماً، وألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية،وألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي،وألا يكون لديه عمل مهني، وأن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل،وألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة:
صممت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، موقعًا خصيصًا من أجل الاستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لكثير من المتابعين ومستحقي المساعدات الاستعلام عنها عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن طريق الدخول برقم الحساب والطلب والبدء في تسجيل البيانات الخاصة بالراغبين في الحصول علي المساعدة المقطوعة أو المستفيدين بها.