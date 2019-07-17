الان تتابع “الخليج 365” تنشر أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم للخامس والسادس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أعلنت وزارة التعليم⁩، أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم والبالغ عددهم 7371 معلمًا ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس، وجاءت على النحو التالي:

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المحسنين للخامس

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/7268enhancement.xlsx المحسنين للسادس

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/103.xlsx

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