“فتح المحلات التجارية 24 ساعة”.. قرار جديد يحدث ضجة في الشارع السعودي منذ قليل

قالت تقارير سعودية، بأن قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة، قد تسبب في إحداث ضجة داخل الشارع السعودي، حيث يعد هذا القرار هو الأول من نوعه، حيث كان في الوقت السابق غير مسموح بذلك، حيث يتم تعطيل العمل في المحلات التجارية أثناء أوقات الفرائض ويتم معاقبة كل من يخالف ذلك.

وقرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة، كان قد صدر من قبل مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب جلسة عقدت في قصر السلام بمدينة جدة، وتم الإعلان خلالها على عدد من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة.. يتصدر صفحات الإعلام السعودي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقرير لها حول قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة، بأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سوف يكون بمقابل مادي يتم تحديده من قبل وزير الشئون البلدية، ويحمل هذا القرار تصريح ضمني بالعمل في أوقات الصلاة، وهو أمر غير معتاد في المملكة العربية السعودية ويحدث للمرة الأولى.

وقالت الوكالة السعودية بخصوص هذا القرار: “أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يجري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة”.

فتح المحلات التجارية 24 ساعة.. كيف يرى الشارع السعودي هذا القرار؟

وفي الشارع السعودي، سادت حالة من الترقب بين أوساط العامة هناك، فبين مؤيد ومعارض لهذا القرار، دارت الأحاديث بين المواطنين، حيث يرى البعض بأن القرار سوف يزيد من النشاط التجاري في كافة أنحاء المملكة، في حين يرى البعض الآخر، بأن القرار لن ينجح وقد يتراجع عنه مجلس الوزراء السعودي في الفترة المقبلة على حد وصفهم.