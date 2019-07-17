1028 وافداً موقوفون في قضايا تتصل بالإرهاب.. 60% منهم من الجنسيتين اليمنية والسورية

كشف آخر تحديث لقوائم الموقفين في سجون المباحث، أن عدد السجناء الأجانب في قضايا تتصل بالإرهاب وأمن الدولة بلغ 1028 سجينا يمثلون 19.7% من إجمالي عدد الموقوفين.

وبحسب “نافذة تواصل” فإن حملة الجنسية اليمنية يتصدرون الأجانب الموقوفين، حيث بلغ عددهم 358 موقوفاً، فيما جاء في المرتبة الثانية حملة الجنسية السورية بـ259 سجينا، ثم المصرية بـ75 سجيناً، والباكستانية بـ73 سجيناً. وأظهرت قوائم النزلاء أن عدد المواطنين المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب وصل إلى 4201 سجين، يشكلون 80.3% من السجناء والموقوفين، فيما توزعت النسبة المتبقية على وافدين من أكثر من 40 جنسية.