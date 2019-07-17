عروض كارفور السعودية تحت شعار حطمنا الأسعار بدءًا من الأربعاء 17 يوليو

بدأت عروض كارفور بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019، وتنتهي الأسبوع المقبل وبالتحديد الثلاثاء 23 من هذا الشهر، وقد شهدت تخفيضات متعددة تحت شعار “حطمنا الأسعار”، حيث شملت تلك العروض عدد كبير من المنتجات المتنوعة، فعلى سبيل المثال كانت الألبان ومشتقاتها حاضرة كالعادة، فكان هناك خصومات على حليب كارفور والخير المجفف ولبن سائل المراعي عبوة 1 لتر هذا بالإضافة إلى أجبان الشركة المشهورة كريمة ومربعات ولبنة، لم تغفل العروض الفواكه والخضروات، فكان البرتقال والتفاح والمشمش والخوخ والكرز والتوت الألماني والبطاطس والطماطم والباذنجان وغيرها، مما يقبل عليه السعوديون والمقيمون لشرائه.

عروض كارفور على اللحوم والأسماك

بالطبع كانت عروض كارفور السعودية على اللحوم والأسماك متواجدة وبكثافة، لأنها من ضمن المنتجات المطلوبة دائمًا في الأسواق، لذلك فيوجد فخذ أو كتف خروف سواكني وستيك بقري ولحوم عجل بالعظم وبدون، ولحوم بقرية سواء كانت على شكل مكعبات أو مفرومة، أما عن الأسماك فكانت أسماك كنعد والجمبري والجب الأصفر والكابوريا والمكرونة، أيضًا منتجات الدجاج الخاصة بشركة وطنية والتنمية بما تشمله من أفخاذ وصدور وأرجل، سواء كانت متبلة وجاهزة على الطهي أو مجمدة لتناسب جميع الأذواق.

وفيما يلي سوف نعرض عليكم جميع التخفيضات والخصومات التي طرحتها كارفور لهذا الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق الشهيرة تقوم ما بين الحين والآخر بطرح عروض جديدة خلال الأسبوع فتابعونا لمعرفة كل جديد.

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