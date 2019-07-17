تجديد رخصة القيادة السعودية | شروط وخطوات التجديد عبر رابط أبشر الجديد

نظام أبشر، هو موقع تابع لوزارة الداخلية السعودية، يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، فهو يخدم حوالي 12 مليون مستخدم بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز خدماته “تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا” للمقيمين والمغتربين، فهي تهدف بذلك توفير الوقت والجهد علي مواطنيها، فمن خلال نظام أبشر وزارة الداخلية، يمكن دفع رسوم تجديد رخصة القيادة أو إصدار رخصة قيادة جديدة، أو تسجيل المركبات وسداد رسوم المخالفات المرورية من خلال هذا النظام وإنهاء كافة الإجراءات الحكومية من خلال هذا نظام أبشر وزارة الداخلية.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

يتيح نظام أبشر، للمواطنين الكشف عن الترخيص وموعد تجديده ودفع الرسوم الخاصة بذلك؛ من خلال تطبيق عدة خطوات يتم إجرائها عبر هذا الموقع، ولكن قبل إجراء خطوات هذه المهمة لابد أن تكون هناك عدة شروط في صاحب هذه الرخصة والتي هي كالتالي:

أن يكون صاحب رخصة القيادة غير متوفي. أن يكون قد تجاوز الفحص الطبي. أن تكون نتيجة الفحص “لائق عقليًا وجسديًا”. أن يكون قد انهى فحص النظر. تسديد كافة مخالفاته المرورية. تسديد رسوم تجديد الرخصة.

كيفية تجديد رخصة القيادة السعودية

أدخل موقع “أبشر وزارة الداخلية“.

أدخل بيانات حسابك الخاصة على الموقع والتي تشمل: اسم المستخدم أو رقم الهوية ، كلمة المرور، الرمز المرئي، في حالة عدم امتلاكك حساب قم بالضغط على “مستخدم جديد” وابدأ في إنشاء حسابك الجديد على الموقع.

انقر على «رمز تأكيد المراسلة» إلى هاتفك المسجل بنظام “أبشر”، وقم بإدخاله فور وصوله عبر جوالك.

اضغط على الخدمات الالكترونية، وأدخل كلمة المرور، وبعدها اختر “تجديد رخصة القيادة”.

اختر إمكانية تجديد الرخصة، مع العلم أنه لابد أن يكون متبقي على انتهاء صلاحيتها أقل من 6 أشهر.

اختر عدد سنين صلاحية رخصة القيادة، التي قمت مسبقًا بتسديد الرسوم المالية الخاصة بها.

تأكد من بياناتك ومعلومات الرخصة المراد تجديدها، والتى تظهر لك في نافذة جديدة، واضغط “تأكيد”.

إذا اتمت هذه الخطوات بشكل صحيح ستظهر لك نافذة مكتوب بها “لقد تم تجديد رخصتك بنجاح”.

حدد طريقة استلام الرخصة المناسبة لك، والتي منها:

الذهاب إلى مركز المرور. عبر البريد السعودي.

قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية