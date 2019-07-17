شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكري السوداني يبحث مع سفير المملكة تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي أمس (الثلاثاء)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



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