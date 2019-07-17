غبار ورؤية محدودة بعدة مناطق في المملكة الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما تشمل مناطق الشرقية والرياض والقصيم وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، في حين يستمر تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. وكانت الهيئة العامة للأرصاد، أوضحت عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كانت كالتالي: الدمام والظهران والخرج وسجلت بهم 45 درجة مئوية، ثم القصيم ووادي الدواسر وسجل بهما 44 درجة مئوية، ثم الرياض التي سجلت 43 درجة مئوية.

ودرجات الحرارة على بعض المدن بالمملكة، غدًا الأربعاء كالتالي: